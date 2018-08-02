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لأول مرة منذ 5 أسابيع..البورصة تربح 21.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

الخميس، 02 أغسطس 2018 09:31 م
لأول مرة منذ 5 أسابيع..البورصة تربح 21.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 21.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 880.368 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 2.6% عن الأسبوع الماضى.
 
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 464.820 مليار جنيه إلى 567.638 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 22.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 180.866 مليار جنيه إلى 193.598 مليار جنيه بنسبة نمو 7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 645.686 مليار جنيه إلى 761.236 مليار جنيه بنسبة نمو 17.9%.
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 437 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 434 ألف سند تقريباً
 

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