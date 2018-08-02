لأول مرة منذ 5 أسابيع..البورصة تربح 21.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 21.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 880.368 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 2.6% عن الأسبوع الماضى.
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 464.820 مليار جنيه إلى 567.638 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 22.1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 180.866 مليار جنيه إلى 193.598 مليار جنيه بنسبة نمو 7%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 645.686 مليار جنيه إلى 761.236 مليار جنيه بنسبة نمو 17.9%.
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 437 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 434 ألف سند تقريباً
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