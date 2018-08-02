كوكب المشترى يزين ليالى أغسطس ويظهر براقا فى سماء الوطن العربى

كتب محمود راغب

يظهر بسماء المنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الخميس، وبداية الليل وطوال هذا الشهر كوكب المشترى كنقطة ضوئية بيضاء ساطعا براقا فى قبة السماء، ويمكن ملاحظة أن الكوكب يقترب يوما بعد يوم نحو الأفق الغربى عند غروب الشمس.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن المشترى ألمع من أى نجم فى قبة السماء ولكنه ليس ألمع من كوكب الزهرة الذى يرصد حاليا فى اتجاه الأفق الغربى، وأيضا يتفوق المريخ على المشترى من حيث المعان حاليا.

وتابع التقرير أن الكوكب يسطع أمام مجموعه نجوم الميزان وسيبقى كذلك حتى شهر نوفمبر المقبل، ويمكن ملاحظة أن المشترى يقع بالقرب من اثنين من النجوم متوسطة اللمعان هما الزبانى الشمالى والزبانى الجنوبى.

وأشار التقرير إلى أن هذه فرصة لرؤية وتصوير المشترى و أقماره، موضحا أنه عند استخدام تلسكوب متوسط الحجم يمكن رؤية تفاصيل أحزمة الغيوم الكوكب ، ومن خلال المنظار الثنائى العينية يمكن رؤية قرص الكوكب وأقماره الأربعة الكبيرة حيث ستظهر كنقاط ضوئية على جانبى المشترى.

وتابعت :" من المعروف أن المشترى يطلق عليه فى بعض الأحيان تسمية " النجم العاجز" لأنه يمتلك مكونات النجوم ولكن حتى تحدث فيه تفاعلات حرارية نووية يجب دمج 80 كوكب مثل المشترى على الأقل ليصبح ضخم كفاية ليشتعل مثل النجوم.

وعلى الرغم من ذلك فان المشترى أكبر وأضخم كوكب فى نظامنا الشمسى، ولذلك فبعد غروب الشمس خلال ليالى شهر أغسطس يمكن أن نتخيل المشترى البراق كشمس صغيرة بسماء الليل.