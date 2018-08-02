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الخميس، 02 أغسطس 2018 02:13 م
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"كهرباء مصر": انتهاء تجهيز محطة بنبان 2 لربط أول محطة طاقة شمسية فى ديسمبر

الخميس، 02 أغسطس 2018 02:11 م
"كهرباء مصر": انتهاء تجهيز محطة بنبان 2 لربط أول محطة طاقة شمسية فى ديسمبر خلايا الطاقه الشمسيه
أسوان ندى سليم
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أكد المهندس سامى عبده، رئيس مجلس إدارة شركة نقل الكهرباء بمنطقة مصر العليا، أن الشركة انتهت من تجهيز محطة محولات بنبان 2 بتكلفة مالية قدرها 250 مليون جنيه، لخدمة 9 محطات من شركات الطاقة الشمسية ضمن مشروع أكبر مدينة شمسية على أرض محافظة أسوان، موضحا أنه من المتوقع أن تبدأ بنبان2 فى ربط أول محطة طاقة شمسية لتابعة لشركة "فاس" بالشبكة الموحدة للكهرباء فى شهر ديسمبر المقبل، لتولد 50 ميجا وات من الطاقة النظيفة.
 
وأوضح رئيس مجلس إدارة نقل الكهرباء، لـ"اليوم السابع"، أن الشركة بصدد إقامة محطة محولات أخرى لخدمة محطة فارس المقرر إقامتها بمركز كوم أمبو، حيث تم تحديد موقع محطة المحولات وجهدها بطاقة 66 كيلو فولت لربط محطة فارس التى من المقرر أن تولد 40 ميجا وات من الطاقة الشمسية النظيفة بالشبكة الموحدة للكهرباء.
 
يأتى ذلك بعد أن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى محطة بنبان 1 ضمن عدة مشروعات عملاقة من الكهرباء على مستوى محافظات مصر.
 

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