كلية التربية بجامعة قناة السويس تحدد قبول 1500 طالب وطالبة

الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى

حددت كلية التربية بجامعة قناة السويس الأعداد المقترحة للمقبولين بالكلية بأقسامها وشعبها المختلفة بناء على موافقة مجلس الكلية فى جلسته رقم (235) على النحو التالى:

أولا الشعب العلمية:- تقبل 350 طالب و طالبة مقسمين على سبعة أقسام ( 50 طالب بقسم الفيزياء- 50 طالب بقسم الكيمياء- 50 طالب بقسم الرياضيات- 50 طالب بقسم التكنولوجيا عام- 50 طالب بقسم التربية الخاصة عام- 50 طالب بقسم الاقتصاد المنزلي- 50 طالب بقسم البيولوجي).

ثانيًا الشعب الأدبية وتقبل 500 طالب و طالبة بأقسام اللغة الانحليزية (100 طالب وطالبة) واللغة الفرنسية (60 طالب و طالبة) واللغة العربية والتاريخ والجغرافيا.

ثالثًا:- شعبة رياض الأطفال وتقبل 75 طالبة.

رابعًا:- شعبة ابتدائي أدبي و تقبل 150 طالب و طالبة.

خامسًا:- شعبة ابتدائي علمي و تقبل 50 طالب و طالبة من العلوم و 50 طالب وطالبة من الرياضيات.

سادسًا شعبة التربية الفنية وتقبل 50 طالب وطالبة.

سابعًا شعبة التربية الموسيقية و تقبل 50 طالب و طالبة.

كما تقبل كلية التربية وفق ما أعلنه الدكتور مدحت صالح عميد الكلية - خمسين طالب وطالبة من الحاصلين على شهادات المدارس الثانوية الفنية المتقدمة التكنولوجية ( نظام الخمس سنوات)، بينما لا تقبل الدبلومات الفنية.

ويتم اختيار المقبولين بالأقسام والشعب المختلفة بالكلية من بين المتقدمين من الحاصلين على الدرجات الأعلى بمواد التخصص، وفق الرغبات فقط دون الحاجة لدرجات متقدمة في مادة بعينها، وبالنسبة لشعبتى التربية الفنية والموسيقية يتم الاختيار وفق نتيجة اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بها.

وأوضح الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، أن الأعداد المقترحة للمقبولين بكل شعبة وبكل قسم تم تحديدها وفق الطاقة الاستيعابية لمعامل اللغات بالكلية، ومعامل الفيزياء و الكيمياء بكلية العلوم.