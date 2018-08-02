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كسر فى ماسورة صرف كاد أن ينهى حياة عامل بالعياط.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:00 ص
كسر فى ماسورة صرف كاد أن ينهى حياة عامل بالعياط.. تعرف على التفاصيل كسر ماسوره صرف - ارشيفيه
كتب أحمد الجعفرى
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استمعت النيابة العامة بجنوب الجيزة لأقوال عامل شرع سائق فى قتله بمركز العياط، قائلا: إن خلافًا نشب بينه وبين المتهم نتيجة كسره ماسورة صرف صحى بالمنطقة، دفعتهما إلى التشاجر.

وتابع المجنى عليه، أن المتهم (جاره)، استل سكينًا وسدد له طعنة نافذة أسفرت عن سقوطه على الأرض، غارقًا فى دمه، وتم نقله إلى المستشفى التى أجريت له الإسعافات اللازمة.

ومن جانبها طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وطلبت التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليه لتحديد حجم إصابته، واستكمال التحقيقات.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط بلاغًا يفيد نقل عامل إلى المستشفى مصابًا بجرح نافذ نتيجة الاعتداء عليه بسكين.

وبإجراء التحريات تبين أن جار المجنى عليه "سائق" تشاجر معه بسبب الخلاف على كسر ماسورة صرف صحى، واعتدى عليه بسكين، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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