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قطر تتدخل لمنع تسليم الإرهابى محمد محسوب للسلطات المصرية

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:15 ص
قطر تتدخل لمنع تسليم الإرهابى محمد محسوب للسلطات المصرية تميم ومحمد محسوب
إيمان حنا
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تدخلت قطر عبر قناة الجزيرة ـ ذراعها الإعلامى ـ لمنع تسليم محمد محسوب للسلطات المصرية ، حيث طالب مذيع قناة الجزيرة القطرية أحد أذرع تنظيم الإخوان الإرهابى زين توفيق، كافة المحامين التابعين للتنظيم الإرهابى فى أوروبا بالسفر إلى إيطاليا لمنع تسليم القيادى الإخوانى محمد محسوب للسلطات المصرية.

وقال مذيع الجزيرة، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إن الشرطة الإيطالية تحتجز الدكتور محمد محسوب بطلب من مصر أرجو التحرك سريعا من كل المحامين الشرفاء فى إيطاليا وأوروبا ضرورى لمنع تسليمه".

كان الإنتربول قد أدرج القيادى الإخوانى محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية فى عهد الإخوان على القائمة الحمراء بتهمة النصب والاحتيال على مستثمر سعودى إبان عهد الإخوان، وخاطبت السلطات المصرية الإنتربول لإدراجه على القائمة الحمراء، الأمر الذى استجابت له الشرطة الدولية، وأدرجت اسمه على القائمة الحمراء.

الإرهابى محمد محسوب متهم فى العديد من القضايا أبرزها الانتماء لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون لقلب نظام الحكم، كما أنه دائم التحريض على الدولة المصرية والجيش والشرطة بفضائيات التنظيم الدولى بدولتى قطر وتركيا.


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