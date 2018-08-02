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فيديو.. بعد "كيكى".. تحدى زووم يخطف الأضواء

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:27 م
فيديو.. بعد "كيكى".. تحدى زووم يخطف الأضواء تحدى زووم
سالي حسام
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لم تكد أيام قليلة تمر على ضجة تحدى "كيكى" حتى ظهر تحدى "زووم" ليخطف الأضواء منها، بمقاطع فيديو لأشخاص فشلوا فى أداء التحدى بشكل صحيح.

تحدى زووم zoom challenge يقوم على أن يتصرف الشخص وكأنه يقود سيارة وهمية وهو يرقص على أغنيةMICKEY  للمغنى الأمريكى Lil Yachty وبعد لحظات يأتى شريك المشارك فى التحدى ويسحب "سائق السيارة" خارج كادر الكاميرا بسرعة حتى يبدو وكأنه يتحرك بالسيارة.

لكن كون التحدى يتم بدون سيارة حقيقية لا يعنى أنه أقل خطرا على المشاركين من تحدى كيكي حيث حذرت صحف عالمية عديدة من مخاطر التحدى على صحة المشاركين كونه يمكن أن يتسبب فى مخاطر على الظهر والرأس والعنق.

والخطر لا يقف فقط على الناس بل أيضا على الحيوانات الأليفة والأطفال التى يجبرها أشخاص كبار على المشاركة فى التحدى ويتسببون لها فى إصابات خطيرة.. ويكفى النظر لبعض مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لأشهر الأشخاص الذين فشلوا فى تحدى زووم وكادوا يتسببون فى الأذى لأنفسهم.


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تحدى زووم

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تحدى كيكى

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