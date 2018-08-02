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فيديو..أكبر الحجاج المسافرين سنا أثناء تواجده بالمطار: "سأدعو لمصر بالنصر "

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:20 م
فيديو..أكبر الحجاج المسافرين سنا أثناء تواجده بالمطار: "سأدعو لمصر بالنصر " حجاج بمطار القاهرة الدولي
كتب – أحمد مصطفى - رحاب نبيل
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عبر محمد كمال على أنور، البالغ من العمر 80 عاماً، من محافظة بورسعيد، وأول طلائع رحلات حج مصر للطيران للسفر إلى المملكة العربية السعودية، عن سعادته الشديدة بالسفر لأداء مناسك الحج.

وقال "كمال"، فى تصريحات خلال تواجدها بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، وقبل تكريمه من قبل شركة مصر للطيران لاعتباره أكبر الحجاج سناً، سأدعو لمصر بالنصرة قائلاً:"ربنا ينصرها".

وحرصت سلطات أمن المطار على تقديم كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام،  وإنهاء كافة إجراءات سفرهم فى سهولة ويسر داخل الصالة الموسمية بالمطار والمخصصة لرحلات الحج والعمرة.

ومن المقرر أن تبدأ شركة مطار القاهرة بعد قليل، احتفالية مكبرة لتوديع أولى رحلات الحج إلى مطار المدينة المنورة بحضور الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، واللواء أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعددا من قيادات شركة مصر للطيران ومطار القاهرة. 


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