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فى 8 خطوات..محافظة أسوان تستعد لمواجهة ظاهرة شحوط البواخر السياحية

الخميس، 02 أغسطس 2018 04:00 ص
فى 8 خطوات..محافظة أسوان تستعد لمواجهة ظاهرة شحوط البواخر السياحية محافظة اسوان
أسوان ندى سليم
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وضعت محافظة اسوان بالتعاون مع المجلس الاقليمى لإدارة شئون نهر النيل العديد من الخطط لمواجهة ظاهرة شحوط المراكب السياحية خلال الموسم السياحى القادم في فصل الشتاء، والذى يتزامن مع حدوث السدة الشتوية من كل عام، ويستعرض اليوم السابع أبرز احتياطات محافظة أسوان لضمان مرور الموسم السياحى بسلام خلال الشتاء المقبل من خلال:
 
1.            سرعة انهاء أعمال التكريك والتطهير الجارية بمجرى نهر النيل بالتعاون مع هيئة النقل النهرى
 
2.            تحديد مسارات السفن وتركيب الشمندروات المخصصة لتحديد المجرى الملاحى الامن للبواخر السياحية خاصة بالمناطق المتوقع تعرضها للشحوط خلال فترة السدة الشتوية
 
3.            تطهير مجرى نهر النيل بطول 125 كم داخل نطاق المحافظة يشمل تطهير 5 مناطق بداية من قرية بهاريف وحتى قرية سلوا بكوم أمبو.
 
4.            تطهير مجرى النيل  من كوبرى كلابشة وحتى مركز إدفو .
 
5.            تركيب 500 شمندورة فى المسافة ما بين أسوان والأقصر.
 
6.            تنفيذ 3 حملات إزالة تعديات  على النيل نتج عنها إزالة 15 ألف و 608 متر مسطح بكوم امبو وأيضاً إزالة 4800 متر مسطح بأدفو.
 
7.            وضع خطة تستهدف ترميم الجسور بطول 49 كم بتكلفة 35 مليون جنيه.
 
8.            الاستعانة ببرنامج المحاكى بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا حتى يتم  التعامل العلمى مع ظاهرة شحوط السفن .
 
 
 

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