فتح معامل التنسيق الإلكترونى بجنوب الوادى لإجراء التحويلات

قنا - هند المغربى

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، عن فتح معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة وفروعها بالأقصر والغردقة لاستقبال طلاب المرحلتين الأولى والثانية الراغبين في إجراءات تقليل الاغتراب والتحويلات، وذلك اعتبارا من الخميس الموافق 2 أغسطس الجارى ولمدة خمسة أيام.

وأضاف رئيس الجامعة، أن المعامل تبدأ إجراءات التحويلات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، بوجود مهندسى مركز المعلومات وأخصائي شئون الطلاب لتعريف الطلاب بإجراءات التحويل للكليات المناظرة أو غير المناظرة والقواعد المتبعة في ذلك .