غرفة دبى: 40 مليار درهم مبيعات المطاعم فى الإمارات بحلول 2021

رسالة دبى ميرفت رشاد





توقع تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبى، أن تصل قيمة مبيعات المطاعم فى دولة الإمارات إلى 40 مليار درهم فى عام 2021، وأن ترتفع قيمة مبيعات المشروبات الغازية لتصل إلى 9.9 مليارات درهم خلال العام نفسه، مشيرة إلى أن اللحوم الحلال والشاى الأخضر يعتبران من أسرع فئات المنتجات نموا فى الإمارات، وقدرت قيمة مبيعات اللحوم الحلال فى الدولة بنحو 7.7 مليارات درهم فى العام الماضى.

أكدت غرفة تجارة وصناعة دبى، عبر موقعها الإلكترونى، أن مكتبها التمثيلى فى العاصمة الآذرية، باكو، شارك فى ندوة أقيمت بالعاصمة البيلاروسية مينسك، تحت عنوان "المبادئ التوجيهية للحصول على شهادة الحلال"، لافتة إلى أن المشاركة للتعريف بكيفية الحصول على شهادة الحلال للتصدير إلى الإمارات.

وأوضح التقرير أن اللحوم الحلال والشاى الأخضر يعتبران من أسرع فئات المنتجات نموا فى الإمارات، وقدرت قيمة مبيعات اللحوم الحلال فى الدولة بنحو 7.7 مليارات درهم فى العام الماضى، متوقعة أن ترتفع مبيعات اللحوم إلى 8.3 مليارات درهم فى العام الجارى، ولتصل إلى 10.2 مليارات درهم فى عام 2021، بدعم من وجود طلب متزايد على هذا النوع من الأغذية.

وقال مدير المكاتب الخارجية فى غرفة دبى، عمر خان، إن الإمارة تعتبر بفضل موقعها الاستراتيجى الحيوى منفذا إلى أسواق استهلاكية ضخمة تصل إلى نحو مليارى نسمة، ويمكن للإمارة أن تشكل قاعدة انطلاق حيوية للشركات الراغبة فى الدخول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الإفريقية، نظرا للمزايا اللوجستية التى توفرها للمستثمرين.

ولفت خان إلى أن دبى توفر للشركات البيلاروسية بيئة مثالية لاستعراض منتجاتها الغذائية وإمكاناتها فى هذا القطاع، معتبرا أن قرب المسافة بين الجانبين عامل مهم لتعزيز وجود الشركات الغذائية البيلاروسية فى أسواق المنطقة، مبديا استعداد الغرفة لتسهيل توسع هذه الشركات فى دبى وفق متطلبات الأغذية الحلال.

وقدرت الغرفة قيمة مبيعات الأغذية الطازجة فى دولة الإمارات خلال نهاية عام 2018 بنحو 28.9 مليار درهم، مع توقعات بارتفاعها إلى 34.1 مليار درهم خلال عام 2021. كما توقعت أيضا أن ترتفع قيمة مبيعات الخضراوات الطازجة فى الدولة بالعام الجارى لتبلغ 6.2 مليارات درهم، وأن تصل إلى 7.4 مليارات درهم خلال عام 2021.

وقالت الغرفة إن المكتب التمثيلى التجارى لغرفة دبى فى باكو يعد بوابة للاستثمارات الإماراتية فى سوق أذربيجان، إضافة إلى فتحه المجال أمام الشركات الآذرية الراغبة فى دخول سوق دبى من خلال إبراز أهم المزايا التنافسية التى توفرها دبى فى حال اتخاذها الإمارة مقرا لأعمالها التوسعية فى المنطقة.