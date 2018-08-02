عرس يتحول لـ""ميتم" إثر مصرع طفل بطلق نارى بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقى طفل مصرعه إثر إصابته بطلق نارى طائش فى حفل عرس بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة الرحمانية من مستشفى الصفوة التخصصى بوصول الطفل السعيد .م.ا. 8 سنوات طالب ومقيم بمدينة الرحمانية مصاب برش خرطوش بالصدر وتم تحويله لمستشفى دمنهور التعليمى وتوفـي عقب وصوله.

بسؤال جده .س.م 59 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية اتهم محمود .ف.ر. بإطلاق عيار من سلاح نارى كان بحوزته ابتهاجاً بحفل عرس أحد جيرانهم بذات الناحية وذلك أثناء تواجدهم بالحفل، ما أدى لإصابة الطفل والتي أودت بحياته، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة.