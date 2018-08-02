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الخميس، 02 أغسطس 2018 06:23 م
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ضبط 894 عبوة مياه غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بالدقهلية

الخميس، 02 أغسطس 2018 05:22 م
ضبط 894 عبوة مياه غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة بالدقهلية إعدام مياه غازية بالدقهلية
كتب تامر البطريقى
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تمكن حى غرب الدقهلية اليوم الخميس، من ضبط ما يقرب من 894 عبوة مياه غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجاء ذلك خلال حملة برئاسة عبد الهادى محمد نائب رئيس حى غرب على أحد مخازن المياه الغازية بمنطقة سندوب.

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ضمت الحملة فريق مشكل من حمادة نصحى من التنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد حمودة من الطب البيطرى، ويوسف محمود من الصحة، وطلال المعصراوى من التموين، والسيد خلف من إدارة البيئة.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين على المكان، وذلك وفقاً لتوجيهات اللواء حسام حمودة رئيــس حــى غــرب المنصــورة ، بتكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الادارة الصحية قسم مراقبة الاغذية وإدارة التموين ، للتأكد من مدى جودة المنتج الذى يقدم للمواطنين.

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