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الخميس، 02 أغسطس 2018 12:12 م
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ضبط 55 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات فى حملة مرورية مكبرة بالغربية

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:47 ص
ضبط 55 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات فى حملة مرورية مكبرة بالغربية حملة مرورية - صورة أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 55 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 295 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 96 مخالفة انتظار خاطئ واحتجاز 7 سيارات تجاوز خط السير والتصالح فى 481 مخالفة فورية مقابل تحصيل 45450 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.

 

 


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