ضبط 55 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات فى حملة مرورية مكبرة بالغربية

وأسفرت الحملة عن ضبط 55 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 295 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 96 مخالفة انتظار خاطئ واحتجاز 7 سيارات تجاوز خط السير والتصالح فى 481 مخالفة فورية مقابل تحصيل 45450 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.