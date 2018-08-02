ضبط 53 قضية تموينية بالمنيا خلال حملات رقابية

كتب فريق المحافظات

ضبطت مديرية التموين بالمنيا 53 قضية متنوعة بمراكز المحافظة، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين ، والتى تنظمها المديرية فى إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وقال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 53 محضر مخالف ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر وأخرى متنوعة مابين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن).

و من جانب أخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص بالمنيا، حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة بقرية اتليدم ومنشأة النصر وسفاى وطريق الديروطية ، ونقلها للظهير الصحراوى مع تمهيد الطرق الجانبية تيسيراً لحركة المرور وتسهيلاً على المارة من المواطنين.

وكان العقيد محمد صلاح رئيس المركز قد أحال مسئول النظافة بقرية اتليدم إلى الإدارة العامة للشئون القانونية وذلك لإهماله وتقصيره فى أداء واجبه الوظيفى، حيث لاحظ رئيس المركز أثناء مروره المفاجئ وجود تراكمات وتجمعات كبيرة من القمامة والمخلفات الصلبة بهذه الأماكن .