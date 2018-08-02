ضبط 27 قطعة سلاح نارى بحوزة 27 متهما فى حملة الأمن العام

محمود عبد الراضي_ دينا الحسيني

نجحت جهود قطاع الامن العام بالتنسيق مع البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى ضبط 27 قطعة سلاح نارى بحوزة 27 متهم.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24ساعه عن ضبط 27 قطعة سلاح نارى، 121 طلقة مختلفة الأعيرة بحوزة 27 متهم عباره عن 3 بنادق آليه و 6 بنادق خرطوش و18 فرد محلى و121 طلقة مختلفة الأعيرة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.