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ضبط متهمين من بين 5 فى واقعة مقتل طفلين وإصابة أخرى بقرية الطوالب بسوهاج

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:40 ص
ضبط متهمين من بين 5 فى واقعة مقتل طفلين وإصابة أخرى بقرية الطوالب بسوهاج كلابش -ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا ، برئاسة الرائد أحمد أبوسديره رئيس مباحث المركز، من إلقاء القبض على متهمين من أصل 5 في واقعة إطلاق أعيرة نارية عقب اقتحام أحد المنازل، وذلك أخذا بالثأر مما نتج عنه مصرع طفلين وإصابة أخرى بطلقات نارية متفرقة بالجسم وتم نقلها للمستشفى.
 
ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج بلاغا بإطلاق أعيرة نارية ووجود قتلي ومصابين بناحية الطوالب دائرة مركز طهطا ، وتم الدفع بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن للسيطرة على الموقف.
 
تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عبدالحميد حنفى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد أبوسديره رئيس مباحث مركز طهطا والنقيب عمر أبوعقرب معاون المباحث ، مقتل محمد هاني عبد الغني حامد 15 سنة طالب وعاصم هديه عبد الغني حامد 17 سنة طالب، أثر إصابتهما بـ"طلقات نارية متفرقة بالجسم" وإصابة بسمة هدية عبد العني حامد 13 سنة طالبة – " طلقات نارية متفرقة بالجسم " وتم نقلها لمستشفي سوهاج الجامعي ويقيمون بذات الناحية ينتمون لعائلة الحمر.
 
وأخطرت النيابة العامة والتي انتقلت لإجراء المعاينة وقررت نقل الجثتين للمستشفي المركزي ، وبسؤال صباح بدوي محمد 40 سنة ربة منزل – وتقيم بذات الناحية والدة الثاني والمصابة اتهمت كوثر عبد اللاه أحمد محمد 45 سنة ربة منزل وعلي محمدين عبد الكريم  55 عامل وفتوح سليمان قبيصي  ويوسف عبد الموجود عبد اللاه وصلاح محمد حسين ويقيمون بذات الناحية ينتمون لعائلة العلالمه بإطلاق أعيرة نارية مما نتج عنه وفاة الأول والثاني وإصابة الثالثة بسبب ارتباط العائلتين بالحادث الثأري المحرر عنه المحضر رقم 2600 إداري المركز لسنة 2016 والناجم عن مقتل كلا من  مجدي عبد اللاه أحمد وفتحي سليمان قبيصي ينتميان لعائلة العلالمه.
 
تم ضبط المتهمين الأولي والثاني وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وضبط باقي المتهمين والسلاح المستخدم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2965 إداري المركز لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة برئاسة اللواء / مساعد المدير للأمن لملاحظة الحالة بالمنطقة.

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