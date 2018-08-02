ضبط ربة منزل أثناء ترويجها 10 آلاف دولار أمريكى مزورة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بسوهاج من إلقاء القبض على ربة منزل أثناء ترويجها دولارات أمريكية مقلدة بالشارع بدائرة قسم ثان سوهاج.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ للواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج من قسم شرطة ثان سوهاج بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة الوجه القبلي " يتضمن ضبط ياسمين س م 33 سنة ربة منزل وتقيم بناحية إدفا دائرة مركز سوهاج، حال تواجدها بشارع عمر أفندي – دائرة القسم وبحوزتها "عشر ألاف دولار أمريكي عملات ورقية فئة المائة دولار " مقلدة ".

وبمواجهة المتهمة اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الترويج وأضافت بأنها تحصلت عليها من شخص يدعى محمد . م ط سن 45 صاحب شركة للاستيراد والتصدير وقيد المحضر برقم 2636 إداري قسم ثان سوهاج لسنة 2018 وجاري العرض علي النيابة العامة.