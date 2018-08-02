video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ضاحى خلفان: مين يقدر على جيش أم الدنيا يا نظام الحمدين

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:24 ص
ضاحى خلفان: مين يقدر على جيش أم الدنيا يا نظام الحمدين ضاحى خلفان
كتب خالد إبراهيم
إضافة تعليق

فتح ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق النار على دولة قطر لدعمها الجيش الإيرانى ومحاولاتها لخفض روح الجيش المصرى، قائلا "قطر.. ترفع روح الجيش الإيرانى وتعمل على خفض روح الجيش المصرى.. هذا مثال لدور دولة تدعى أنها عربية.. تبا لهكذا عروبة.. لكن مين يقدر على جيش أم الدنيا يا نظام الحمدين غير المحمودين".

ضاحى خلفان 1
ضاحى خلفان 1

 

وتابع خلفان :" دعم الجيوش الوطنية لدولنا العربية فى محاربة مليشيات صنعتها دوحة الحمدين مهمة قومية عروبية من الطراز الفريد.

ضاحى خلفان 2
ضاحى خلفان 2

 

وقال: التجفيف لمنابع الإقتصاد الايرانى.. سيضرب العمائم ويهد العزائم يوم لا ينفع لوم لائم..عندها سترى الشعب الإيراني القائم يردد الموت لخامئنى.. الموت لريحاني"

ضاحى خلفان 3
ضاحى خلفان 3

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضاحى خلفان: كأس العالم أكبر من حجم قطر بشريا فهل ستستورد سائقين وسيارات؟

ضاحى خلفان: مصر والسعودية والإمارات فطنوا للعبة دويلة قطر المشبوه

ضاحى خلفان: لن نسمح لتنظيم الحمدين بمواصلة دوره فى السعى لإسقاط الحكومات العربية

ضاحى خلفان

جيش ام الدنيا

نظام الحمدين

قائد شرطه دبى

ايران

اخبار عربيه




لا تفوتك
التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

"قيم البرلمان": اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة.. ومخالفاته متكررة

"قيم البرلمان": اللجنة تحقق مع "الحريرى" لأول مرة.. ومخالفاته متكررة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة