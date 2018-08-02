ضاحى خلفان: مين يقدر على جيش أم الدنيا يا نظام الحمدين

كتب خالد إبراهيم

فتح ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق النار على دولة قطر لدعمها الجيش الإيرانى ومحاولاتها لخفض روح الجيش المصرى، قائلا "قطر.. ترفع روح الجيش الإيرانى وتعمل على خفض روح الجيش المصرى.. هذا مثال لدور دولة تدعى أنها عربية.. تبا لهكذا عروبة.. لكن مين يقدر على جيش أم الدنيا يا نظام الحمدين غير المحمودين".



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وتابع خلفان :" دعم الجيوش الوطنية لدولنا العربية فى محاربة مليشيات صنعتها دوحة الحمدين مهمة قومية عروبية من الطراز الفريد.



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وقال: التجفيف لمنابع الإقتصاد الايرانى.. سيضرب العمائم ويهد العزائم يوم لا ينفع لوم لائم..عندها سترى الشعب الإيراني القائم يردد الموت لخامئنى.. الموت لريحاني"