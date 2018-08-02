صور.. وكيل تعليم الإسكندرية تتابع تطبيق المنظومة الجديدة ببعض المدارس



وتابعت مدرسة الشهيد علي صالح بإدارة وسط التعليمية رفقة إيمان شرف مدير عام الإدارة والمهندسة مريم كامل نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية والمهندسة شوزان إسماعيل مسئول التجهيز بهيئة الأبنية مما يؤكد تكامل كل مؤسسات الدولة لتطوير منظومة التعليم .



يأتى ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الشخصية المصرية وإطلاق عام 2019 ( عام التعليم ) وتوجه الوزارة لتطوير منظومة التعليم لمواكبة الأنظمة العالمية .



