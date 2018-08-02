صور.. وكيل تعليم الإسكندرية تتابع تطبيق المنظومة الجديدة ببعض المدارس

تفقدت أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية استعدادات المدارس وإعداد قاعات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالتجهيزات طبقا لخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطبيق منظومة تطوير التعليم وتعميمها علي كافة المدارس لتكون جاهزة لاستقبال المنظومة الجديدة.
وتابعت مدرسة الشهيد علي صالح بإدارة وسط التعليمية رفقة إيمان شرف مدير عام الإدارة والمهندسة مريم كامل نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية والمهندسة شوزان إسماعيل مسئول التجهيز بهيئة الأبنية مما يؤكد تكامل كل مؤسسات الدولة لتطوير منظومة التعليم .
يأتى ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الشخصية المصرية وإطلاق عام 2019 ( عام التعليم ) وتوجه الوزارة لتطوير منظومة التعليم لمواكبة الأنظمة العالمية .
وكيل تعليم الإسكندرية تتفقد تطبيق المنظومة الجديدة
وكيل تعليم الإسكندرية تتفقد تطبيق المنظومة الجديدة
وكيل تعليم الإسكندرية تتفقد تطبيق المنظومة الجديدة
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة