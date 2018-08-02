صور.. نقابة المهن الزراعية تكرم مهندسى القرى السياحية بالغردقة بحضور المحافظ

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت نقابة المهن الزراعية، اليوم الخميس، بمدينة الغردقة احتفالية لتكريم المهندسين الزراعين بالقرى السياحية بالغردقة، لدورهم فى الزراعة والتجميل، وذلك بحضور اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وسيد خليفة نقيب الزراعين.

ومن جانبه، قال اللواء أحمد عبد الله خلال الاحتفال الذى أقيم بمركز الإعلام بالغردقة، أنه سيتم البدء فى الحملة التى اطلقها الرئيس بزرع مليون شجرة فى مصر لتكون محافظة البحر الأحمر المحافظة رقم 3 التى تقوم بتنفيذها، مشيرًا إلى أهمية الحملة فى ترسيخ المفاهيم البيئية لدى المواطنين على أهمية وجود النباتات الخضراء وخاصة بزراعة أشجار مثمرة تفيد المناطق المحيطة بها.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذه الاحتفالية التى تمثل لمسة وفاء من نقيب الزراعيين لمن أعطوا لوطنهم، مشيرًا إلى التجارب التى تم تنفيذها فى المحافظة بوادى الديف وأبو سعفة، والتى تم تعميمها فيما بعد بالجمهورية، ثم تم الاتجاه إلى وادى حوضين وغيره.

وأعلن أن المحافظة تستهدف إلى أكبر مزرعة مانجروف وفى اتجاه موازى تم زراعة العديد من الأزهار وتصميم مناطق خضراء بميادين وشوارع الغردقة وذلك لتحقيق الهدف الأساسى، وهو تحقيق التعادل الكربونى وخلق جو نظيف يجعل المحافظة جاذبة للسائحين للاستمتاع بالطبيعة والهواء النقى.

ومن جانبه، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعين خلال حفل التكريم بمجمع إعلام الغردقة، أن محافظة البحر الأحمر كانت هى منبع فكرة حملة المليون شجرة، حيث بدأها اللواء أحمد عبدالله منذ ثلاث سنوات بزرع 20 ألف شتلة من أشجار الليمون بجميع مدن المحافظة وكانت هذه باكورة أول زراعة للأشجار المثمرة فى مصر.

كما أشاد خليفة بالتنمية الزراعية القائمة فى المحافظة، والتى انفردت بها المحافظة عن باقى محافظات مصر كما انفردت بتنفيذ مشروعات زراعية كبرى تم تطبيقها بباقى المحافظات.

وأهدى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين درع النقابة لمحافظ البحر الأحمر تقديرا له على دعمه للزراعيين بالمحافظة والتنمية الزراعية غير المسبوقة الجارية بها.

كما كرم المحافظ 22 مهندس زراعى والنقابيين القدامى بالبحر الأحمر، والذى كان لهم دور بارز فى المجال الزاعى بالمحافظة.

وعلى جانب آخر، قام اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بالمشاركة بالحملة بهدف زراعة ألف شجرة مثمرة بجميع مدن المحافظة، حيث قام المحافظ بغرس مجموعة من الأشجار، وذلك بمدرسة خالد بن الوليد ومنطقة الروضة بمدينة الغردقة.

وأكد المحافظ، أن المشاركة فى تنفيذ برنامج الرئيس السيسي تعد رسالة للأجهزة المحلية بمواصلة دفع العمل بالمشروع لما يحققه من مردود لصالح الدولة والمجتمع متمثلا فى الحد من التلوث وتحسين الأوضاع البيئية، وترشيد استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن القيمة الاقتصادية للأشجار المثمرة تتفوق على مثيلاتها من أشجار الزينة.

ووجه المحافظ بضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية بالعمل على زيادة المسطحات الخضراء فى المحافظة والاهتمام بالتشجير والحفاظ على الشكل الجمالى والتنسيق الحضارى للمدينة، لافتا إلى أهمية الحفاظ على التوازن البيئى، خاصة وأن المحافظة من المدن السياحية التى تتميز بقدرتها على الحفاظ على البيئة.

وأشار المحافظ فى تصريحات صحفية، أن حملة زراعة الأشجار المثمرة تهدف إلى تحقيق هدفين الهدف الأول المشاركة فى توفير الأمن الغذائى بالمناطق الفقيرة والحد والتكيف مع التغيرات المناخية وتوعية الشباب والأطفال بثقافة أهمية الأشجار والحفاظ عليها ورعايتها.

رافق المحافظ اللواء عصام الليثى السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والدكتور سيد خليفة نقيب المهن الزراعية، والمهندس ميلاد ميخائيل نقيب الزراعيين بالبحر الأحمر، ونورا فاضل وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.