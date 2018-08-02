صور.. ندوة عن مواقع التواصل الاجتماعى والآثار الناتجة عنها بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظم مركز النيل للإعلام بكفر الشيخ، ندوة بعنوان "مواقع التواصل الاجتماعى والآثار الناتجة عنها"، حاضر فيها الدكتور حسام بندق الأستاذ بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، بحضور خريجى الجامعات وفتيات الخدمة العامة.

وتناول الدكتور حسام بندق، مقدمة عامة عن مواقع التواصل الاجتماعى، وأنواعها وأكثر المواقع انتشارا"، وكيفية الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل ودور الرقابة الأسرية على الأبناء، وكيف قربت مواقع التواصل المسافات بين الدول والشعوب، كما تناول بندق دور المدرسة ودور العبادة ووسائل الإعلام فى النصح والإرشاد والمتابعة، والدور الذى لعبته مواقع التواصل الاجتماعى فى تغيير العادات والتقاليد بالمجتمع المصرى، وجعلها بعض الأشخاص كتاب مفتوح فى نشر أدق تفاصيل حياته، وتناول عدد من الحلول المقترحة لمعالجة الاستخدام السىء لوسائل الاتصال الحديثة.

وأكد بندق، أن مواقع التواصل الاجتماعى من الأشياء التى لا يمكن الاستغناء عنها فى الوقت الحالى لما لها من آثار إيجابية مهمة، ومنها تبادل الخبرات الحياتية فى مجالات الحياه المتعددة، واكتساب المعلومات، وإجراء المحادثات والحوارات، وتبادل الرأى والنقاش حول بعض الموضوعات، وزيادة الوعى للإنسان بما يدور حوله من أحداث ومستجدات فى مختلف الميادين، وعلى الرغم من كل هذا، إلا أن لها العديد من السلبيات التى بدلت وحولت عادات وثقافات الشعوب، وتسببت فى انعزال الفرد عن المجتمع، وجعلته يندمج فى مجتمع افتراضى آخر، فضلا عن دخول ثقافة الإنحلال الخلقى والفساد فى مجتمعاتنا، لأن هذه الوسائل عبارة عن مجتمع مفتوح أمام كل الثقافات، كما أن لهذه المواقع دور كبير فى نشر الشائعات وترويجها.