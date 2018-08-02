صور.. مراسى معابد كوم أمبو وإدفو تستقبل 27 باخرة سياحية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت مراسى مدن إدفو وكوم أمبو وأسوان بمحافظة أسوان اليوم استقبال عدد 27 باخرة سياحية على متنها مئات السياح من جنسيات مختلفة.

وكانت الأفواج السياحية عقب وصولها، قامت بجولات سياحية بالمناطق الأثرية المحيطة بالمرسى، حيث زار السائحون فور وصولهم مرسى كوم أمبو بزيارة المعبد بجانب جولة سياحية داخل معبد إدفو.

فيما قام السياح بمرسى مدينة أسوان بزيارة عدد من المعالم الأثرية مثل المسلة الناقصة ومعبد فيلة بالإضافة إلى جولة سياحية بشوارع أسوان.

وجدير بالذكر أن مطار أسوان استقبل قبل يومين أول رحلة طيران شارتر قادمة من مطار مدريد بإسبانيا وعلى متنها 180 سائح بعد توقف دام 9 سنوات.



أسوان تستقبل السائحين



أسوان تستقبل السائحين



أسوان تستقبل السائحين