صور.. مدير أمن كفر الشيخ يستقبل وفد الأزهر والكنيسه ويكرم أفراد الشرطة

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، وفد الأزهر والكنيسة، لتهنئته بتوليه منصب مساعد الوزير لأمن كفرالشيخ، ضم الوفد كلا من الشيخ أشرف النجار شيخ المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، وياكوبس أسعد كاهن كنيسة السيدة العذراء بسخا،.

كما كرم مدير أمن كفرالشيخ ، عددا من أفراد الشرطة المتميزين في الدورة التدريبية لتنمية المهارات السلوكية والإجتماعية والتي عقدت بنادي ضباط الشرطة.

وشدد مدير الأمن، على حسن معاملة المواطنين، واحترام حقوقهم، والالتزام بتطبيق القانون مع بث روح الحب والتعاون الذي يعمل على توطيد العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن.



مدير أمن كفر الشيخ يستقبل وفد الكنيسة والازهر



مدير الامن يكرم المتميزين