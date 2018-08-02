صور .. محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين بالبرلس بتكلفة 13 مليون جنيه

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، مدرسة الشهابية الإعدادية الجديدة بالبرلس بتكلفة 6 مليون جنيه، كما افتتح مدرسة الحنفى للتعليم الأساسى بالبرلس بتكلفة 6.9 مليون جنيه لخفض الكثافة من 49 إلى 34 طالب بالفصل الواحد.

جاء ذلك بحضور المهندس طلعت عبدالقادر، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء شكرى الجندى، عضو مجلس النواب، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم،والمهندس محمد محجوب، رئيس مدينة برج البرلس، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ، المهندس وفائى الشناوى، رئيس قطاع المشروعات بهيئة الأبنية التعليمية بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال محافظ كفرالشيخ: " تم افتتاح مدرسة الشهابية الإعدادية الجديدة بالبرلس بتكلفة 5.4 مليون جنيه على مساحة 1891م2 "أرضى، و 4 طوابق، وعدد 12 فصل، لخفض الكثافة الطلابية لـ 32 طالب بالفصل الواحد وإلغاء الفترات، كما تم افتتاح مدرسة الحنفى للتعليم الأساسى بالبرلس بتكلفة 6 مليون و 900 ألف جنيه، على مساحة 2800 م2 ، بعدد فصول 11 فصل تضم أرضى وأربعة أدوار، لخفض الكثافة من 49 إلى 34 طالب بالفصل الواحد.

وأضاف المحافظ، أن الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس استمراراً لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفرالشيخ، تنفيذاُ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، أن التعليم يحظى باهتمام رسمى، قائلا:" ندعم جهود الدولة فى تحقيق الجودة الشاملة بمدارس المحافظة، لمواكبة كافة المتغيرات العلمية والتكنولوجية التى يشهدها العالم" ،مؤكداً :" الاهتمام بقطاع التعليم وتربية النشء وترسيخ روح الانتماء من أولى أولوياتنا، ونعمل مع كافة الأجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافى والتربوى للطلاب، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، واختيار قيادات متميزة، لتوفير الإمكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واعى يستطيع النهوض بمستقبل الوطن.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أنه تم تسليم 73 مدرسة بتكلفة 375مليون جنيه وجارى تسليم 4 مدارس بتكلفة 22 مليون جنيه وجارى تنفيذ 34 مدرسة بنسبة 77% بتكلفة 239 مليون جنيه، مشيراً إلى أن إجمالى عدد المدارس الجديدة 108 مدرسة بتكلفة إجمالية 607 مليون جنيه.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة فى جميع المجالات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، قائلا:" هناك العديد من المشروعات سيتم افتتاحها بكفرالشيخ خلال هذه الفترة والخير قادم لكفرالشيخ وهناك تنمية حقيقية تحققت بالبرلس خلال الفترة الراهنة"، لافتاً إلى أن هناك تعاون جاد بين جميع أجهزة المحافظة لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة، وكانت هناك جهود متتابعة للحفاظ على بحيرة البرلس وتنمية الثروة السمكية كما يتم تنفيذ 2 لانش مجهز أمنياً يضاف إلى أجهزة الرقابة وقوات إنقاذ القانون ببحيرة البرلس وضبط ما أسماهم بلصوص تهريب الزريعة ونقف لهم بالمرصاد، وفهم يأكلون فى بطونهم ناراً حيث يستحلون المال العام ودرونا القضاء عليهم وفرض سيادة القانون.

وأكد محافظ كفر الشيخ ، أن هناك مشروعات متفرده تقام خلال الفترة القادمة منها أكبر مصنع نسيج فى الشرق الأوسط على مساحة 80 فدانا ليستوعب 30 ألف عامل، ومصنع الرمال السوداء الأول على مساحة 80 فداناً بالبرلس والثانى 35 فداناً، بالمنطقة الاستثمارية بشمال المحافظة لاستغلال واستثمار هذه المنطقة بعد استخراج الرمال السوداء من الكثبان الرملية لتشغيل 3500 عامل والتشغيل فى أقل من عام ، متابعاً أنه سيتم منح المعلمين فى المناطق النائية بشمال البرلس 150 جنيها كحافز إضافى، كما سيتم وضع حجر أساس المدرسة اليابانية خلال ايام بالبرلس، قائلا:"الخير قادم لمصر من كفرالشيخ."



محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين بكفر الشيخ



جانب من فعاليات مؤتمر الافتتاح



جانب من فعاليات الافتتاح



مدرسة الحنفي للتعليم الاساسي



مدرس الشهابية للتعليم الأساسي