صور.. محافظ بورسعيد يوجه بتجفيف منابع التهريب الجمركى

بورسعيد - السيد فلاح

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء بشن حملات مكثقة على المحلات التى تستغل فى تهريب البضائع الغير خالصة الرسوم الجمركية واتخاذ الإجراءات القانوينة ضدها، نظرًا لاستغلالها فى غير الغرض المخصصة من أجله ومراجعة كافة التراخيص ونوع النشاط المخصص لتلك المحلات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة محافظ بورسعيد بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام مع رؤساء الأحياء وعدد من مديرى المديريات.

وشدد محافظ بورسعيد، على أنه سيتم التعامل بكل حزم تجاه هذا الأمر، مشيرًا إلى أن جميع أبناء المحافظة يسعون فى اتجاه واحد هو عودة الرواج التجارى إلى الأسواق وجذب الزائرين من كافة محافظات مصر كما كان يحدث سابقًا.

وأضاف "الغضبان" أنة وجه رجال أمن الموانئ والجمارك بالتعامل بكل قوة مع الخارجين على القانون ومن يحاول تهريب البضائع بصورة غير قانونية، وإحكام السيطرة على المنافذ.

وعلى جانب آخر اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالثانوى العام على أن يكون درجة القبول بمدارس الثانوى العام ببورسعيد235 درجة ومدارس بورفؤاد والجنوب وغرب بورسعيد220 درجة.