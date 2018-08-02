video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 05:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ بورسعيد يوجه بتجفيف منابع التهريب الجمركى

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:25 ص
صور.. محافظ بورسعيد يوجه بتجفيف منابع التهريب الجمركى محافظ بورسعيد يوجه بتجفيف منابع التهريب الجمركى
بورسعيد - السيد فلاح
إضافة تعليق
أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء بشن حملات مكثقة على المحلات التى تستغل فى تهريب البضائع الغير خالصة الرسوم الجمركية واتخاذ الإجراءات القانوينة ضدها، نظرًا لاستغلالها فى غير الغرض المخصصة من أجله ومراجعة كافة التراخيص ونوع النشاط المخصص لتلك المحلات. 
 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة محافظ بورسعيد بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة وعبد العظيم رمضان السكرتير العام مع رؤساء الأحياء وعدد من مديرى المديريات.
 
وشدد محافظ بورسعيد، على أنه سيتم التعامل بكل حزم تجاه هذا الأمر، مشيرًا إلى أن جميع أبناء المحافظة يسعون فى اتجاه واحد هو عودة الرواج التجارى إلى الأسواق وجذب الزائرين من كافة محافظات مصر كما كان يحدث سابقًا.
 
وأضاف "الغضبان" أنة وجه رجال أمن الموانئ والجمارك بالتعامل بكل قوة مع الخارجين على القانون ومن يحاول تهريب البضائع بصورة غير قانونية، وإحكام السيطرة على المنافذ.
 
وعلى جانب آخر اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالثانوى العام على أن يكون درجة القبول بمدارس الثانوى العام ببورسعيد235  درجة ومدارس بورفؤاد والجنوب وغرب بورسعيد220 درجة.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، كرم فى وقت سابق، الطالبة "ندى حبيب" بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية شعبة "علمى رياضيات" فى الثانوية العامة.

 
1 (1)
 
 

1 (2)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصادر: ضابط مباحث قسم شرق فى بورسعيد أحد شهود قضية رشوة رئيس الجمارك

بورسعيد

اخبار بورسعيد

التهرب الجمركى

اخبار المحافظات




لا تفوتك
التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

حبس ضابط بالتهرب الضريبى 4 أيام على ذمة قضية رشوة الجمارك وإخلاء سبيل آخر

حبس ضابط بالتهرب الضريبى 4 أيام على ذمة قضية رشوة الجمارك وإخلاء سبيل آخر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة