صور.. مباحث الإسكندريه تضبط مصنع زيوت طعام غير صالحة للاستهلاك

كتب محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني

تمكنت مباحث شرطة التموين بالإسكندرية من ضبط مصنع غير مرخص، يقوم بإنتاج وتعبئة زيت الطعام السابق استخدامه.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام "إسلام . م . ع" صاحب مصنع غير مرخص لتعبئة زيت الطعام فى العامرية بتجميع زيوت الطعام السابق استعمالها والغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإضافة مواد كيميائية محظور استخدامها لترسيب الشوائب وتنقيتها ظاهرياً لتبدو كالزيوت الجديدة الصالحة للاستهلاك الآدمى، وإعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق والمطاعم الشعبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية تم استهداف المصنع وضبط المدعو فيصل . ر . ع 35 سنة المدير المسئول عن المصنع ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية وضُبط بحوزته كمية من زيت الطعام وزنت 56,750 طن ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.