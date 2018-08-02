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الخميس، 02 أغسطس 2018 01:13 م
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صور.. قوات الجيش فى زيمبابوى تغلق المتاجر بعد مواجهات دامية مع المعارضة

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:44 ص
صور.. قوات الجيش فى زيمبابوى تغلق المتاجر بعد مواجهات دامية مع المعارضة زيمبابوى
رويترز
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قال اثنان من أصحاب المتاجر فى زيمبابوى إن جنودا أمروا أصحاب المتاجر بإغلاق أبوابها والابتعاد عن وسط العاصمة هارارى اليوم الخميس بعد يوم من مقتل ثلاثة أشخاص بأيدى جنود أرسلوا لتفريق محتجين من أنصار المعارضة.

ومن المتوقع أن تبدأ مفوضية الانتخابات إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التى أجريت يوم الاثنين والتى تقول المعارضة إنها زورت لصالح الرئيس إيمرسون منانجاجوا.

إغلاق المحلات التجارية
إغلاق المحلات التجارية

 

إغلاق المحلات
إغلاق المحلات

 

الجيش الزيمبابوى
الجيش الزيمبابوى

 

أليات الجيش
أليات الجيش

 

انتشار الجيش الزيمبابوى
انتشار الجيش الزيمبابوى

 

جيش زيمبابوى ينتشر فى البلاد
جيش زيمبابوى ينتشر فى البلاد

 

حاملات جنود
حاملات جنود

 

قوات الجيش الزيمبابوى
قوات الجيش الزيمبابوى

 

قوات الشرطة
قوات الشرطة

 


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انتخابات زيمبابوى

إيمرسون منانجاجوا

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