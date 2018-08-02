صور.. قوات الجيش فى زيمبابوى تغلق المتاجر بعد مواجهات دامية مع المعارضة

رويترز

قال اثنان من أصحاب المتاجر فى زيمبابوى إن جنودا أمروا أصحاب المتاجر بإغلاق أبوابها والابتعاد عن وسط العاصمة هارارى اليوم الخميس بعد يوم من مقتل ثلاثة أشخاص بأيدى جنود أرسلوا لتفريق محتجين من أنصار المعارضة.

ومن المتوقع أن تبدأ مفوضية الانتخابات إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التى أجريت يوم الاثنين والتى تقول المعارضة إنها زورت لصالح الرئيس إيمرسون منانجاجوا.



إغلاق المحلات التجارية



إغلاق المحلات



الجيش الزيمبابوى



أليات الجيش



انتشار الجيش الزيمبابوى



جيش زيمبابوى ينتشر فى البلاد



حاملات جنود



قوات الجيش الزيمبابوى