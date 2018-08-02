صور.. "شركات السياحة" بأسوان تنظم احتفالية لشرح مناسك الحج

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت غرفة شركات السياحة بمحافظة أسوان، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، حفلاً بمناسبة تسليم تأشيرات الحج إلى حجاج بيت الله الحرام خلال الموسم الحالى، وشرح كيفية أداء مناسك الفريضة.

حضر الاحتفالية، خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، والشيخ حموده إمام مسجد أبو شوك بمدينة أسوان وممثل الأوقاف، وعلاء ذلاق وأحمد عبد الظاهر رئيسا إحدى الشركات السياحية، وعدد من الحجاج وأسرهم.

بدأت الاحتفالية بتقديم عرض محاكاة لمناسك فريضة الحج قدمها مجموعة من الأطفال بشكل مبسط وواضح، بعد أن لبوا وطافوا وسعوا ورموا الجمرات من خلال تجسيد للحرم والمزارات المكية بالمملكة العربية السعودية، ثم تلا ذلك قيام الشيخ حموده ممثل الأوقاف بشرح أداء مناسك فريضة الحج والأخطاء التى يقع فيها عدد كبير من الحجيج، وتقديم عرض مصور مصاحب للشرح، بجانب تلقى الاستفسارات والأسئلة الفقهية من الحضور حول فريضة الحج.

وفى ختام الاحتفالية، تم توزيع تأشيرات الحج على الفائزين خلال الموسم الحالى، وتسليم الشنط والهدايا المقدمة من شركات السياحة لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أن شركات السياحة فى أسوان حريصة على تقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، بجانب تلقى الاستفسارات والأسئلة، بهدف تلافى الأخطاء التى تقع فيها الشركات وتجنبها فى المواسم المقبلة.

وأوضح علاء ذلاق، أحد منظمى رحلات الحج والعمرة بمحافظة أسوان، بأن نسبة الفائزين من محافظة أسوان بقرعة الحج هذا العام كانت مرتفعة جداً تجاوزت 600 تأشيرة، وهو ما انعكس على الشارع الأسوانى من فرحة عارمة غمرة كل المواطنين.