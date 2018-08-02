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صور.. شرطة التموين تضبط مدير مخزن قبل ترويجه 6 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:52 م
صور.. شرطة التموين تضبط مدير مخزن قبل ترويجه 6 طن مواد غذائية مجهولة المصدر المضبوطات
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين من القبض على "عمر ع م ع" 30 سنة، مسئول عن مخزن شركة للمواد الغذائية، فى القطامية، لإدارته المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وباستهداف المخزن أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن علي كمية من المواد الغذائية بإجمالي 6.175 طن، عبار عن 2.400 طن دقيق ، 1 طن زيت طعام ، 1.875 طن عسل جلوكوز ، 500 كيلو سكر ، 400 كيلو كريمه، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .
 
و بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة التحقيق.
المضبوطات (1)
المضبوطات (1)

المضبوطات (2)
المضبوطات  

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المضبوطات  
المضبوطات (4)
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