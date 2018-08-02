video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 05:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. سكرتير عام مطروح وقيادات مديرية الأمن يودعون فوج حجاج القرعة

الخميس، 02 أغسطس 2018 03:28 ص
صور.. سكرتير عام مطروح وقيادات مديرية الأمن يودعون فوج حجاج القرعة السكرتير العام وقيادات أمن مطروح يودعون فوج حجاج القرعة
مطروح – حسن مشالي
إضافة تعليق
ودع عدد من قيادات مديرية أمن مطروح، والسيد الإمام السكرتير العام للمجافظة، مساء الأربعاء،  فوج حجاج القرعة، من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، بحضور عدد كبير من أقارب الحجاج.
 
واستقل فوج الحجاج الذى يضم حجاج مدينة مرسى مطروح ومدن المحافظة الغربية، أتوبيسين سياحيين وفرتهما المحافظة لنقل الحجاج مجاناً إلى مطار برج العرب، حيث يلتقون بباقى فوج المحافظة من حجاج المدن الشرقية، بإجمالى 110 حاجا على مستوى المحافظة.  
 
ووجهت قيادات مديرية أمن مطروح، اللجنة المشرفة على بعثة الحج من مديرية الأمن، بالعمل على تذليل العقبات وراحة الحجاج، خلال الرحلة وأثناء تأدية مناسك الحج والعمل على تيسير الإجراءات ومساعدة الحجاج حتى عودتهم من أداء الفريضة.
 
يذكر أن مديرية أمن مطروح، قد أجرت قرعة علنية خلال شهر مارس الماضى، لاختيار حجاج هذا العام، وأسفرت عن فوز  110 من بينهم 12 من كبار السن، من بين 643 متقدما بأقسام الشرطة الـ 8 على مستوى المحافظة.
 
 
 
السكرتير العام وقيادات أمن مطروح يودعون فوج حجاج القرعة
السكرتير العام وقيادات أمن مطروح يودعون فوج حجاج القرعة

أهالى حجاج مطروح يودعونهم قبل ذهابهم للاراضى المقدسة
أهالى حجاج مطروح يودعونهم قبل ذهابهم للاراضى المقدسة

محافظة مطروح تخصص أتوبيسين لنقل حجاج القرعة لمطار برج العرب
محافظة مطروح تخصص أتوبيسين لنقل حجاج القرعة لمطار برج العرب

جانب فوج حجاج مطروح يستقلون الأتوبيس في طريقهم للمطار
جانب فوج حجاج مطروح يستقلون الأتوبيس في طريقهم للمطار

الحجاج وأقاربهم يضعون أمتعتهم بمخزن الأتوبيس
الحجاج وأقاربهم يضعون أمتعتهم بمخزن الأتوبيس

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الطيران يوجه بتقديم الخدمات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن

محافظة مطروح

مطروح

اخبار مطروح

حجاج القرعة

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

التعليم تمد فترة البت فى طلبات الالتحاق بـ "أولى ابتدائى" حتى 7 أغسطس

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

السلطات الإيطالية تحتجز محمد محسوب وزير المجالس النيابية فى عهد الإخوان

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

المرور يغلق دائرى الوراق جزئيًا بسبب إصلاح فواصل لمدة 3 أيام

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

محمد صلاح مواهب على كل لون.. بعد السلة يستعد للموسم الجديد بماراثون دراجات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

حبس ضابط بالتهرب الضريبى 4 أيام على ذمة قضية رشوة الجمارك وإخلاء سبيل آخر

حبس ضابط بالتهرب الضريبى 4 أيام على ذمة قضية رشوة الجمارك وإخلاء سبيل آخر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة