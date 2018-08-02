صور.. سكرتير عام مطروح وقيادات مديرية الأمن يودعون فوج حجاج القرعة

مطروح – حسن مشالي

ودع عدد من قيادات مديرية أمن مطروح، والسيد الإمام السكرتير العام للمجافظة، مساء الأربعاء، فوج حجاج القرعة، من أمام مبنى ديوان عام المحافظة، بحضور عدد كبير من أقارب الحجاج.

واستقل فوج الحجاج الذى يضم حجاج مدينة مرسى مطروح ومدن المحافظة الغربية، أتوبيسين سياحيين وفرتهما المحافظة لنقل الحجاج مجاناً إلى مطار برج العرب، حيث يلتقون بباقى فوج المحافظة من حجاج المدن الشرقية، بإجمالى 110 حاجا على مستوى المحافظة.

ووجهت قيادات مديرية أمن مطروح، اللجنة المشرفة على بعثة الحج من مديرية الأمن، بالعمل على تذليل العقبات وراحة الحجاج، خلال الرحلة وأثناء تأدية مناسك الحج والعمل على تيسير الإجراءات ومساعدة الحجاج حتى عودتهم من أداء الفريضة.

يذكر أن مديرية أمن مطروح، قد أجرت قرعة علنية خلال شهر مارس الماضى، لاختيار حجاج هذا العام، وأسفرت عن فوز 110 من بينهم 12 من كبار السن، من بين 643 متقدما بأقسام الشرطة الـ 8 على مستوى المحافظة.