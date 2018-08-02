صور.. المرور يمنع التوك توك من السير على الطرق الرئيسية

كتب عبد الرحمن سيد

نشرت الإدارة التابعة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير اﻹدارة سيارات الإغاثة المرورية على الطرق لمواجهة أى أعطال، كما تم نشر الخدمات المرورية والتواجد الفعال والجدى لتسيير الحركة المرورية وإزالة أى إشغالات على الطرق.

وأمر اللواء عصام بضبط أى توك توك يسير بالطرق الرئيسية، وعدم خروجه إلا بعد ترخيصه، وشن حملات الرادار والالتزام بالسرعة المقررة قانونا وحملات الكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة ونشر الأقوال الأمنية والدراجات البخارية على الطرق السريعة.

تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات على الطرق لمنع الحوادث، وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة للمتخصصة.