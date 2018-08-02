صور.. الصين تدعو إلى نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية خلال قمة آسيان

وكالات - تصوير أ ف ب

دعت الصين الخميس للعمل على وضع آلية لإحلال السلام ونزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية.

وعبر وزير الخارجية الصينى وانج يى عن أمله فى أن تحافظ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على الاتصالات بينهما وأن تبدد كل دولة مخاوف الأخرى حتى تنجح محادثاتهما.

وقال وانج فى منتدى آسيان فى سنغافورة: "حرى بنا فى الوقت نفسه ونحن نعمل على نزع السلاح النووى من شبه الجزيرة الكورية، أن نمضى قدما فى إنشاء آلية للسلام هناك، بما له من تأثير متبادل".

وكانت واشنطن وبيونج يانج قد اتفقتا فى يونيو الماضى على إنهاء المواجهة النووية بينهما.



قمة آسيان