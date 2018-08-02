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الخميس، 02 أغسطس 2018 01:12 م
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صور.. استمرار الاحتجاجات وأعمال العنف فى هندوراس لارتفاع الأسعار

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:17 م
صور.. استمرار الاحتجاجات وأعمال العنف فى هندوراس لارتفاع الأسعار اشتباكات هندوراس
كتب حازم عادل - تصوير أ.ف.ب
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استمرت الاشتباكات وأعمال العنف فى هندوراس، والتى بدأت فى بداية شهر يوليو الماضى، فى إطار الدعوة للإضراب احتجاجا على ارتفاع الأسعار، والمطالبة بتخفيض أسعار الوقود.
 
وخرج المئات إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الوقود والطاقة فى العاصمة تيجوسيجالبا، وألقت شرطة هندوراس قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين .
 
وكانت هندوراس قد شهدت مظاهرات وأعمال عنف، وقام المتظاهرين بقطع الطرق فى العديد من المواقع احتجاجا على إقرار الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز برفع اسعار الوقود وتبعات القرار الذى أثر على أسعار المنتجات .
 
واستمر الاحتجاج بعد دعوة للإضراب على مستوى البلاد بسبب قرار الحكومة فى هندوراس بزيادة أسعار الوقود، وجرى تنظيم الاحتجاج عبر مواقع للتواصل الاجتماعى على غرار الاحتجاجات التى شهدتها البرازيل خلال الأسابيع الماضية .
عدد من المتظاهرين
عدد من المتظاهرين

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

تصاعد حدة الاشتباكات
تصاعد حدة الاشتباكات

انتشار أمنى
انتشار أمنى

المتظاهرون يغلقون الطرق
المتظاهرون يغلقون الطرق

الشرطة تفرق مسيرة
الشرطة تفرق مسيرة

الشرطة تطلق قنابل مسيلة للدموع
الشرطة تطلق قنابل مسيلة للدموع

الامن يلاحق المتظاهرين
الامن يلاحق المتظاهرين

الامن يفرق المتظاهرين بقنبلة غاز
الامن يفرق المتظاهرين بقنبلة غاز

الامن يحاول تفرقة المتظاهرين
الامن يحاول تفرقة المتظاهرين

اطلاق قنابل غاز
اطلاق قنابل غاز

اشتباكات هندوراس
اشتباكات هندوراس

استمرار اشتباكات هندوراس
استمرار اشتباكات هندوراس

احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار
احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار

متظاهرى هندوراس
متظاهرى هندوراس

أحد المتظاهرين
أحد المتظاهرين

أحد المتظاهرين يمسك بقنبلة غاز
أحد المتظاهرين يمسك بقنبلة غاز

عدد من متظاهرى هندوراس
عدد من متظاهرى هندوراس

اشتباكات بسبب ارتفاع الاسعار فى هندوراس
اشتباكات بسبب ارتفاع الاسعار فى هندوراس

 


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