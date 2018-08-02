صور.. استمرار الاحتجاجات وأعمال العنف فى هندوراس لارتفاع الأسعار

استمرت الاشتباكات وأعمال العنف فى هندوراس، والتى بدأت فى بداية شهر يوليو الماضى، فى إطار الدعوة للإضراب احتجاجا على ارتفاع الأسعار، والمطالبة بتخفيض أسعار الوقود.
وخرج المئات إلى الشوارع احتجاجا على رفع أسعار الوقود والطاقة فى العاصمة تيجوسيجالبا، وألقت شرطة هندوراس قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين .
وكانت هندوراس قد شهدت مظاهرات وأعمال عنف، وقام المتظاهرين بقطع الطرق فى العديد من المواقع احتجاجا على إقرار الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز برفع اسعار الوقود وتبعات القرار الذى أثر على أسعار المنتجات .
واستمر الاحتجاج بعد دعوة للإضراب على مستوى البلاد بسبب قرار الحكومة فى هندوراس بزيادة أسعار الوقود، وجرى تنظيم الاحتجاج عبر مواقع للتواصل الاجتماعى على غرار الاحتجاجات التى شهدتها البرازيل خلال الأسابيع الماضية .
عدد من المتظاهرين
جانب من الاشتباكات
تصاعد حدة الاشتباكات
انتشار أمنى
المتظاهرون يغلقون الطرق
الشرطة تفرق مسيرة
الشرطة تطلق قنابل مسيلة للدموع
الامن يلاحق المتظاهرين
الامن يفرق المتظاهرين بقنبلة غاز
الامن يحاول تفرقة المتظاهرين
اطلاق قنابل غاز
اشتباكات هندوراس
استمرار اشتباكات هندوراس
احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار
متظاهرى هندوراس
أحد المتظاهرين
أحد المتظاهرين يمسك بقنبلة غاز
عدد من متظاهرى هندوراس
اشتباكات بسبب ارتفاع الاسعار فى هندوراس
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