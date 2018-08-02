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الخميس، 02 أغسطس 2018 11:53 م
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صور.. أبناء محافظة السويس يختتمون احتفالهم بمولد الغريب

الخميس، 02 أغسطس 2018 11:26 م
صور.. أبناء محافظة السويس يختتمون احتفالهم بمولد الغريب جانب من الاحتفالات
السويس- سيد نون
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اختتم اليوم الخميس، أهالى السويس احتفالهم بمولد سيدى عبد الله الغريب، ونظمت الطرق الصوفية احتفال فى محيط المسجد والشوارع المؤدية لمسجد الغريب.

وسيدى عبد الله الغريب هو اسم صاحب المقام بأشهر وأكبر مساجد المحافظة، وهو أبو يوسف بن محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن عماد وبما أن كلنا عبيد الله فقد أطلق عليه عبد الله وبما أنه كان غريب عن السويس وليس من أهلها ( فقد كان من المغرب )، فاطلق عليه لقب الغريب ليصبح عبد الله الغريب، وسبب حضوره إلى السويس كان القرامطة الذين قطعوا كل الطرق المؤدية لطريق الحج لمنع الحجاج من أداء فريضة الحج، وعندما علم بذلك عبد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب قام بإرسال حملة عسكرية بقيادة أبو يوسف، ويؤكد المؤرخون أنه تقدم نحو بلبيس ومنها إلى القلزم ( السويس حاليا ) عام 320 هجرية والتقى مع القرامطة هناك، واستشهد فى المعركة ليلة الجمعة 17 من ذى القعدة عام 320 من الهجرة ودفن مع بقية الشهداء فى مكانه الحالى، ويطلق على المنطقة التى يوجد بها مسجد وضريح سيدي عبد الله الغريب بحي الغريب وهو من أشهر وأقدم الأحياء فى السويس، ويتبارك أهل السويس بهذا الولى الصالح ويطلقون عليه حامى السويس.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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