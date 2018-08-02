صحف إيطالية: الإفراج عن محمد محسوب بعد ساعات من احتجازه على ذمة اتهامات عدة

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "تى بى آى" الإيطالية الإلكترونية إنه تم الإفراج عن محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية فى عهد الإخوان، الذى تم توقيفه فى مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية، على خلفية صدور أحكام جنائية ضده.

وأوضحت الصحيفة أن الجهات المصرية تطالب بتسليمه لارتكابه العديد من الجرائم، لافتة إلى أنه بحسب بعض المصادر فإن "محسوب" يحمل جنسية إيطالية ومتزوج من امرأة إيطالية، وتم توقيفه فى إيطاليا بسبب تهم الاحتيال والتزوير ضد أحد الشركات، بطلب من السلطات المصرية.