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"صحة بنى سويف": 600 تذكرة يومًيا بعيادة الجلدية

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:00 ص
"صحة بنى سويف": 600 تذكرة يومًيا بعيادة الجلدية الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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قال الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، أن عيادة الجلدية الموجودة بديوان عام المديرية تجرى 600 كشف يوميا داخل العيادة الخارجية الخاصة بها.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن الإقبال تزايد بصورة ملحوظة على المستشفيات الأحادية مثل الحميات والرمد والصدر،مشيرا إلى أن مستشفى الرمد تقوم بإجراء الكشف الطبى فى العيادة الخارجية فى تخصصات العيون والأسنان.
 
وأشار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أن المديرية ستقوم بزيادة الكوادر الطبية داخل العيادات الخارجية والمستشفيات المركزية بالإضافة إلى زيادة كميات الأدوية داخل تلك العيادات لتتناسب مع الزيادة على تلك المستشفيات من قبل المواطنين.
 
 

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