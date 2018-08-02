شاهد فى دقيقة.. فى ذكرى وفاة عالم نوبل.. أحمد زويل.. عبقرى من مصر

كتب- معتمد عبد الغنى

أن تولد عبقريا وتعرف الهدف الذى تسعى إليه، هبة ربانية حظى بها الدكتور أحمد زويل، الذى أدرك أن العلم هو رسالته فى الحياة، لهذا جاءت تجربته العلمية الأولى فى منزله وهو فى الإعدادية، عندما أقدم على تقطير الخشب للحصول على الغازات والسوائل منه بالتسخين، ودعا أصدقاءه لمشاهدة تجربته، وكاد أن يحرق منزلهم.

وفى الستينيات، كانت الجامعة تطالب بمناقشة الماجستير بعد عامين من التخرج، لكن زويل أنجزها بعد 6 أشهر فقط.

فى هذا التقرير أهم مراحل حياة العالم الكبير الراحل أحمد زويل، فى ذكرى وفاته، الذى أثبت عبقريته فى كل مكان حل به.