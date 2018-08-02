سويسرا تلزم شركة فى جنيف بمنح أوراق تمثال ابن الملك خوفو للحكومة المصرية

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أيدت المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية فى حكم لها قرار النيابة العامة فى جنيف بإلزام إحدى الشركات فى جنيف بمنح أوراق تمثال الفرعون المصرى جدف رع وهو ابن الملك خوفو بانى الهرم الأكبر إلى الجهات الرسمية المصرية.

وستمكن الأوراق التى تحدد أصل وشرعية اقتناء الشركة فى جنيف للتمثال، الحكومة المصرية من تتبع القطعة الأثرية التى خرجت من جنيف إلى لندن فى بريطانيا، وستساعد السلطات المصرية فى متابعة الإجراءات القضائية التى يمكن لها أن تؤدى فى النهاية إلى استعادة رأس الملك المصري.

وأكدت وسائل الإعلام السويسرية، اليوم الخميس، أن الحكم ينصف السلطات المصرية، مشيرة إلى أن محامى الشركة المعنية فى جنيف أكد أن الشركة غالبا لن تلجأ إلى الاستئناف على هذا الحكم.

وقال سفير مصر لدى العاصمة السويسرية برن هشام سيف الدين، فى تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن السفارة تلقت بالفعل مؤخرا حكم المحكمة السويسرية، وأنها تتابع مع الجهات المختصة فى وزارة الآثار هذه القضية من أجل أن يتم بذل الجهود للعمل على استعادة القطعة الأثرية.

يشار إلى أن القطعة الأثرية تخص الملك المصرى جدف رع وهو ابن الملك العظيم خوفو بانى الهرم الأكبر وكان أول من ربط اسمه مع إله الشمس عند القدماء المصريين رع ويعتبر ثالث ملوك الأسرة الرابعة حيث سبقه خوفو وسنفرو مؤسس الأسرة الرابعة.