"سنتامين" تسجل انخفاضا فى إيرادات الذهب بسبب " الإنتاج "

(رويترز)

أعلنت شركة سنتامين لاستخراج الذهب، اليوم الخميس، تراجع أرباحها الأساسية الفصلية والإيرادات بفعل انخفاض الإنتاج وزيادة التكاليف.

وأبقت الشركة على هدف الإنتاج السنوى البالغ 505 آلاف إلى 515 ألف أوقية (أونصة) الذى أعلنته للمرة الأولى فى مايو فى الوقت الذى أدى فيه انخفاض توقعات الإنتاج بمنجم السكرى وارتفاع تقديرات التكلفة.

وهبط سهم الشركة 28.8 % منذ خفض هدف الإنتاج فى مايو.

وقالت الشركة اليوم إنها تتوقع ارتفاعا كبيرا فى الإنتاج فى النصف الثانى من العام بفضل التحسينات المستمرة فى جودة الخام المستخرج من منجم السكرى.

وتراجعت الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاكات واستهلاك الديون إلى 45.8 مليون دولار فى ربع السنة المنتهى 30 يونيو من 63.5 مليون قبل عام.

وانخفضت الإيرادات 18.1 بالمئة إلى 123.9 مليون دولار بفعل تراجع الإنتاج بنسبة 25.5 بالمئة فى ذلك الربع.