سلسلة حملات لتوعية المواطنين بخطورة الأمية فى قرى سوهاج

قال محمد الدالى مدير عام فرع هيئة محو الأمية بسوهاج، إنه تم تنفيذ سلسلة من الحملات الإعلامية بقرية الجلاوية بمركز ساقلتة وقرية بيت علام بمركز جرجا لمدة 3 أيام بكل قرية لتوعية المواطنين بخطورة مشكلة الأمية، وحث المتعلمين على المشاركة فى جهود خفض معدلات الأمية بالقريتين وتحفيز الأميين على الالتحاق بفصول محو الأمية، التى سيتم فتحها بالقريتين.

وأضاف مدير عام فرع هيئة محو الأمية بسوهاج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، أن هذه الحملات تأتى فى إطار توجيهات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع الحكومى والمدنى لخفض معدلات الأمية بقرى المحافظة واتباع أساليب غير تقلدية لزيادة حجم المشاركة فى الجهود المبذولة لخفض المعدلات الأمية من خلال عقد الندوات التعريفية وإجراء الامتحانات الفورية للملمين بمهارات القراءة والكتابة والاتصال الشخصى بالمواطنين.