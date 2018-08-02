video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 07:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

سلسلة حملات لتوعية المواطنين بخطورة الأمية فى قرى سوهاج

الخميس، 02 أغسطس 2018 06:57 م
سلسلة حملات لتوعية المواطنين بخطورة الأمية فى قرى سوهاج محمد الدالى مدير عام فرع هيئة محو الأمية بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قال محمد الدالى مدير عام فرع هيئة محو الأمية بسوهاج، إنه تم تنفيذ سلسلة من الحملات الإعلامية بقرية الجلاوية بمركز ساقلتة وقرية بيت علام بمركز جرجا لمدة 3 أيام بكل قرية لتوعية المواطنين بخطورة مشكلة الأمية، وحث المتعلمين على المشاركة فى جهود خفض معدلات الأمية بالقريتين وتحفيز الأميين على الالتحاق بفصول محو الأمية، التى سيتم فتحها بالقريتين.

وأضاف مدير عام فرع  هيئة محو الأمية بسوهاج فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، أن هذه الحملات تأتى فى إطار توجيهات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع الحكومى والمدنى لخفض معدلات الأمية بقرى المحافظة واتباع أساليب غير تقلدية لزيادة حجم المشاركة فى الجهود المبذولة لخفض المعدلات الأمية من خلال عقد الندوات التعريفية وإجراء الامتحانات الفورية للملمين بمهارات القراءة والكتابة والاتصال الشخصى بالمواطنين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القومى للمرأة بسوهاج يكرم فتاة ولدت بدون ذراعين تعلمت الكتابة بقدميها

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محو الامية




لا تفوتك
للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

للباحثين عن وظيفة.. "القوى العاملة" تعلن عن 2782 فرصة عمل حتى نهاية أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

رئيس السكة الحديد: 182 ألف مقعد إضافى خلال عيد الأضحى اعتبارا من 15 أغسطس

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

صور..القصة الكاملة لسرقة قرنية موظف بقصر العينى.. الزوجة: "محمد دخل يعمل قسطرة مات ورأيت دماء تسيل من عينه فى مغسلة المستشفى".. وشقيقه: "طبيب قالى أخوك كان حى أثناء أخذ القرنية".. ويناشد المسئولين:عايز حق أخويا

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

فيديو.. تميم يحاصر حجاج بلاده.. أجهزته ترهب القطريين وتحجب رابط وزارة الحج السعودية.. وأمير مكة: لم يصل أى حاج من قطر حتى الآن.. والمملكة تكشف عن إجراءات جديدة لتمكين مواطنى الدوحة من أداء المناسك هذا العام

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

مصدر دبلوماسى: عرض محمد محسوب على قاض إيطالى قبل تسليمه لمصر

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

صور.. أجيرى: أعلم طريقة لعب أفريقيا وهدفى تطوير الكرة المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة