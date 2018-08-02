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سقوط عاطل لاتهامه بالاتجار بالأقراص المخدرة فى بولاق الدكرور

الخميس، 02 أغسطس 2018 12:00 ص
سقوط عاطل لاتهامه بالاتجار بالأقراص المخدرة فى بولاق الدكرور أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالأقراص المخدرة ببولاق الدكرور، حيث تم ضبطه وبحوزته 170 قرصًا مخدرًا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد باتجار عاطل بالمواد المخدرة ببولاق الدكرور، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه، وبحوزته 170 قرصًا مخدرًا، وهاتف محمول ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات لترويجها على عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


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