سعر اليورو اليوم الخميس 2-8-2018 فى مصر والعملة الأوروبية تواصل التراجع

كتبت- هبة حسام

واصل سعر اليورو الأوروبى تراجعه أمام الجنيه المصرى، لليوم الثانى على التوالى، خلال تعاملات اليوم الخميس 2-8-2018، حيث شهدت العملة الأوروبية انخفاضا مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس التى شهدت خلاله تراجعا أيضاً، وسجل سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 20.70 جنيه للشراء، و 20.86 جنيها للبيع.

تعد عملة اليورو الأوروبى، ثانى أهم العملات الدولية بعد الدولار الأمريكى، كما يعد العملة الرسمية المتداولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الـ28، علاوة على كونه العملة الرسمية لـ 6 دول أخرى خارج عضوية الاتحاد الأوروبى.

تعتبر العملة الأوروبية من أكثر العملات المتغير سعرها بشكل يومى تقريباً، حيث تشهد العديد من التغيرات فى سعرها أمام الجنيه المصرى، سواء بالتراجع أو الارتفاع، ووفقاً لآخر تحديثات عدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى خلال التعاملات الصباحية لليوم الخميس، ننشر سعر اليورو الأوروبى، والذى جاء كالتالى...



سعر اليورو اليوم فى مصر

تراجع سعر اليورو أمام الجنيه على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، حلال التعاملات الصباحية لليوم، مسجلاً فروقاً من بنك لآخر.



سعر فى البنك المركزى 20.79 جنيه للشراء 20.79 جنيه للشراء

20.94 جنيه للبيع



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 20.70 جنيه للشراء

20.86 جنيه للبيع



سعر اليورو فى بنك مصر 20.68 للشراء

20.84 للبيع



سعر اليورو فى بنك القاهرة 20.84 جنيه للشراء 20.84 جنيه للشراء

21.04 جنيه للبيع



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 20.72 للشراء

20.91 جنيه للبيع



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 20.75 جنيه للشراء

20.91 للبيع



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 20.73 جنيه للشراء

20.88 جنيه للبيع

استطلاع: استمرار ضعف نمو مصانع منطقة اليورو وسط مخاوف تجارية وارتفاع الأسعار

وكان مسح نشرت نتائجه أمس الأربعاء، أظهر أن نمو قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو ظل ضعيفا فى يوليو بفعل مخاوف من التوترات التجارية والرسوم الجمركية وزيادة الأسعار وهو ما حد من التفاؤل.

وبلغت القراءة النهائية لمؤشر "آى.إتش.إس" ماركت لمديرى المشتريات فى قطاع الصناعات التحويلية فى يوليو 55.1، بارتفاع طفيف عن 54.9 فى يونيو والذى كان أقل مستوى منذ 18 شهرا.

ولم تتغير القراءة النهائية للمؤشر عن قراءته الأولية، لكنها تظل أعلى من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل مؤشر الإنتاج تحركا طفيفا مماثلا، حيث ارتفع إلى 54.4 من 54.2 فى يونيو والتى كانت أقل قراءة منذ نوفمبر 2016.

لكن المسح أظهر أن مؤشر مديرى المشتريات للطلبيات الجديدة لم يشهد تغيرا فى يوليو عن مستواه فى يونيو، وهو ما حد من التفاؤل.