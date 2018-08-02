سامح شكرى يؤكد أهمية مراعاة الانضباط بالعمل والتفانى فى العطاء لخدمة الوطن

كتب : أحمد جمعة

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس، بأعضاء الوزارة من الكوادر الدبلوماسية الشابة والمتوسطة فى إطار اللقاءات الدورية التى يحرص الوزير على إجرائها مع الدبلوماسيين من أجل تبادل الرؤى حول خطة عمل وأولويات وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الخارج.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على أهمية مراعاة الانضباط الوظيفى والتفانى فى العمل والعطاء فى ظل المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن، والتى يتطلع خلالها الجميع إلى قيام وزارة الخارجية بدورها فى الدفاع عن المصلحة القومية العليا.

وأضاف أبو زيد، أن الوزير شكرى أعرب عن تقديره الكامل لأداء أعضاء السلك الدبلوماسى المصرى، وأشار إلى الأولوية الخاصة بتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية لأهميتها للأمن القومى المصرى، الأمر الذى يقتضى إيفاد أفضل العناصر الدبلوماسية للعمل ببعثات مصر فى إفريقيا.

كما أكد وزير الخارجية خلال اللقاء على حرص الوزارة على تحقيق العدالة بين أعضائها وتنوع خدمة الأعضاء بين مختلف الدول ومناطق الخدمة، مطالبا بالمزيد من التضحية والفداء فى سبيل الوطن.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن شكرى أكد على أهمية الاستفادة من قدرات الكوادر الدبلوماسية الشابة فى تحديث وتطوير الأداء بوزارة الخارجية، مشيرا إلى سعي الوزارة لجذب أفضل العناصر الشابة من الخريجين الجدد. كما دار حوار مفتوح بين وزير الخارجية والدبلوماسيين تناول عدد من الموضوعات المرتبطة بمواقف مصر الخارجية، بالإضافة إلى مناقشة أفكار ومقترحات خاصة بتحديث وتطوير منظومة العمل بوزارة الخاريجة بما يضمن استمرار الحفاظ على التميز الوظيفى والمهنى لأعضائها بما يمكنهم من أداء المهام والتحديات المرتبطة بالعمل الدبلوماسى.