روسيا: موسكو وسول تؤكدان سعيهما لحل مشاكل شبه الجزيرة الكورية سلميًا

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أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ونظيرته الكورية الجنوبية كانج كيونج هوا سعى البلدين لحل المشاكل القائمة فى شبه الجزيرة الكورية بالطرق السلمية فقط.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن لافروف وهوا تبادلا الآراء حول عدد من المواضيع الدولية والإقليمية الملحة، مع التركيز على الوضع فى شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا بصفة عامة.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد خلال لقاء الوزيرين على أهمية زيادة الجهود المشتركة، التى يبذلها الطرفان لحل المشاكل القائمة فى هذا الإقليم بالوسائل السياسية الدبلوماسية حصرا.

يذكر أن لقاء الوزيرين عقد اليوم على هامش الأنشطة الوزارية فى إطار فعاليات اجتماع وزراء خارجية آسيان الحالية فى سنغافورة.