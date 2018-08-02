الرئيسية أخبار عربية روسيا تنشر شرطتها العسكرية فى هضبة الجولان الخميس، 02 أغسطس 2018 11:53 ص الشرطة العسكرية الروسية رويترز إضافة تعليق قالت وكالة "انترفاكس" الروسية أن موسكو سوف تقوم بنشر الشرطة العسكرية الروسية في هضبة الجولان. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. روسيا تبدى استعدادها تزويد سوريا بمصانع بناء المنازل نائب أمريكى: روسيا وراء عشرات الحسابات الوهمية على فيس بوك روسيا الشرطة العسكرية الروسية الجولان سوريا أخبار العالم أخبار العالم الآن أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف بالأرقام.. أردوغان ينعش خزانة الصهاينة.. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل منذ 2002 إلى 2017 لـ 2.5 ضعفًا.. زيادة الصادرات لتل أبيب 3 أضعاف.. والواردات الإسرائيلية لأنقرة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق نيمار ينضم إلى باريس سان جيرمان فى الصين قبل كأس السوبر.. فيديو لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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