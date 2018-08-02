رفع مساهمة جامعة طنطا لسفر أعضاء هيئة التدريس للمؤتمرات الدولية لتكون كل عامين

وقال الدكتور مصطفى الشيخ ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، أن جامعة طنطا تولى البحث العلمي اهتمامًا كبيراً تنفيذاً لاستراتيجية الدولة، وإيمانًا منها بأهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المحافل الدولية لتمثيل مصر ، مضيفا أن قرار رفع مساهمة الجامعة لسفر أعضاء هيئة التدريس للمؤتمرات الدولية جاء بناء على اقتراح مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا بالتنسيق الكامل مع رئيس الجامعة بهدف المساعدة في خلق بيئة مشجعة لمجتمع البحث العلمي بكافة أطيافه، مما يتيح للكوادر العلمية مسايرة التقدم العلمي من خلال توفير فرص لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات والإنجازات العلمية الحديثة .

كما أعلن رئيس جامعة طنطا موافقة مجلس الجامعة، على إيفاد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في المهمات العلمية بعد تعيينهم في وظيفة مدرس مباشرة دون اشتراط انقضاء مدة معينة من التعيين.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن هذا القرار يأتي في اطار حرص جامعة طنطا على إيفاد الدارسين فى مهام علمية قصيرة للتدريب بغرض تنمية الكفاءات، كذلك نوفيرفرص التواصل والاحتكاك المباشر بين الباحثين ونظرائهم فى الخارج.

وأوضح "الشيخ" أن هذا القرار جاء بناء على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة في 17/7/2018 وطبقاً لنص المادة (87) من قانون تنظيم الجامعات المصرية ، مؤكدا أن قطاع الدراسات العليا والبحوث لا يألوا جهدا في الاستثمار الأمثل للباحثين وإيلائهم عناية واهتمام كامل بوصفهم أمل مصر .