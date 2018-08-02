رفع مساهمة جامعة طنطا لسفر أعضاء هيئة التدريس للمؤتمرات الدولية لتكون كل عامين

وقال الدكتور مصطفى الشيخ ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، أن جامعة طنطا تولى البحث العلمي اهتمامًا كبيراً تنفيذاً لاستراتيجية الدولة، وإيمانًا منها بأهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المحافل الدولية لتمثيل مصر ، مضيفا أن قرار رفع مساهمة الجامعة لسفر أعضاء هيئة التدريس للمؤتمرات الدولية جاء بناء على اقتراح مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة طنطا بالتنسيق الكامل مع رئيس الجامعة بهدف المساعدة في خلق بيئة مشجعة لمجتمع البحث العلمي بكافة أطيافه، مما يتيح للكوادر العلمية مسايرة التقدم العلمي من خلال توفير فرص لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الاتجاهات والإنجازات العلمية الحديثة .
كما أعلن رئيس جامعة طنطا موافقة مجلس الجامعة، على إيفاد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في المهمات العلمية بعد تعيينهم في وظيفة مدرس مباشرة دون اشتراط انقضاء مدة معينة من التعيين.
ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن هذا القرار يأتي في اطار حرص جامعة طنطا على إيفاد الدارسين فى مهام علمية قصيرة للتدريب بغرض تنمية الكفاءات، كذلك نوفيرفرص التواصل والاحتكاك المباشر بين الباحثين ونظرائهم فى الخارج.
وأوضح "الشيخ" أن هذا القرار جاء بناء على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة في 17/7/2018 وطبقاً لنص المادة (87) من قانون تنظيم الجامعات المصرية ، مؤكدا أن قطاع الدراسات العليا والبحوث لا يألوا جهدا في الاستثمار الأمثل للباحثين وإيلائهم عناية واهتمام كامل بوصفهم أمل مصر .
وأعلن "سبع" عن زيادة مساهمة جامعة طنطا لاقامة المؤتمرات العلمية بالجامعة ، بناء على موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة، لتصبح 3 آلاف جنيه بدلاً من 1500جنيه للمؤتمر المحلى ليوم واحد ، و 5 آلاف جنيه بدلاً من 3آلاف جنيه للمؤتمر المحلى لأكثر من يوم ، كذلك زيادة المؤتمرات الدولية التى تعقد فى كليات الجامعة إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من ٥ آلاف جنيه ، والندوات إلى 1500 جنيه بدلاً من1000 جنيه.
وصرح الدكتور مصطفى الشيخ ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، أن هذا القرار جاء بناء على اقتراح مجلس الدراسات العليا والبحوث .
وأضاف أنه تم الاتفاق على ألا يتم عقد أية مؤتمرات بكليات الجامعة إلا بعد العرض على رئيس الجامعة وقطاع الدراسات العليا والبحوث ، على أن تقوم إدارة المؤتمرات بالجامعة بالمشاركة في الإعداد والتنظيم في هذه المؤتمرات.
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