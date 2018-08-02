رئيس هيئة السكة الحديد يتفقد شبابيك ومكاتب حجز التذاكر بمحطة مصر

كتب رضا حبيشى

تفقد اليوم الخميس، المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، شبابيك ومكاتب حجز التذاكر وأرصفة المحطة، وذلك فى إطار استعدادات الهيئة لعيد الأضحى المبارك بتشغيل قطارات إضافية.

وشدد رئيس هيئة السكة الحديد، أثناء الجولة، وفق بيان صحفى أصدرته الوزارة، على تكثيف الرقابة على شبابيك الحجز، وداخل الصالات، منعًا لتسريب التذاكر إلى السوق السوداء، كما ناشد الركاب المسافرين إظهار البطاقة الشخصية لتسجيل البيانات ، حفاظًا على حقوقهم.

وأكد رئيس الهيئة، أنه فى ظل السياسة الحالية للهيئة التى تهدف إلى توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين على خطوط السكك الحديدية، خاصة الوجه القبلى لمواجهة زحام الركاب، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة بالهيئة، سيتم تشغيل حوالى 26 قطارًا إضافيًا (مكيفة ومميزة)، بالإضافة إلى ضم عربات علاوة على بعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 15/8/2017 حتى 31/8/2018، بإجمالى 182 ألف مقعد مكيف ومميز إضافى.







































