رئيس زيمبابوى يعلن سعيه لانهاء أزمة الانتخابات "بشكل سلمى"

(أ ف ب) - رويترز

قال إمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوى إنه يسعى لانهاء أزمة الانتخابات "بشكل سلمى"

وأضاف اليوم الخميس إنه كان يتحدث مع زعيم المعارضة نلسون شاميسا فى مسعى لنزع فتيل التوتر بسبب الانتخابات الرئاسية التى جرت هذا الأسبوع بعد أن شهدت شوارع العاصمة هارارى أعمال عنف.

وفى تغريدة على تويتر دعا منانجاجوا أيضا لفتح تحقيق مستقل فى العنف الذى راح ضحيته ثلاثة أشخاص بعد نشر جنود فى شوارع العاصمة.

وشهدت العاصمة هرارى أمس الأربعاء، اندلاع أعمال عنف بسبب الإحتجاجات على نتيجة الانتخابات الرئاسية، اسفرت عن وقوع 3 قتلى، اعقبها سيطرة جنود الجيش على الشوارع فى محاولة للسيطرة على الوضع.

وكان الحزب الحاكم فى زيمبابوى قد فاز أمس الأربعاء، بالأغلبية المطلقة من مقاعد الجمعية الوطنية وفقا للنتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، فى حين يستمر فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية التى جرت فى نفس اليوم على خلفية اتهامات التزوير التى أطلقتها المعارضة.

وتنافس فى هذه الانتخابات كل من منانجاجوا الذى وصل إلى السلطة فى شهر نوفمبر الماضى بعد استقالة الرئيس السابق روبرت موجابى تحت ضغط الشارع وحزبه، مع نيلسون تشاميسا من حركة التغيير الديمقراطى وعدد من المرشحين غير البارزين.