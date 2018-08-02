video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 02 أغسطس 2018 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس زيمبابوى يعلن سعيه لانهاء أزمة الانتخابات "بشكل سلمى"

الخميس، 02 أغسطس 2018 10:09 ص
رئيس زيمبابوى يعلن سعيه لانهاء أزمة الانتخابات "بشكل سلمى" إمرسون منانجاجوا
(أ ف ب) - رويترز
إضافة تعليق

قال إمرسون منانجاجوا  رئيس زيمبابوى إنه يسعى لانهاء أزمة الانتخابات "بشكل سلمى"

 

وأضاف اليوم الخميس إنه كان يتحدث مع زعيم المعارضة نلسون شاميسا فى مسعى لنزع فتيل التوتر بسبب الانتخابات الرئاسية التى جرت هذا الأسبوع بعد أن شهدت شوارع العاصمة هارارى أعمال عنف.

 

وفى تغريدة على تويتر دعا منانجاجوا أيضا لفتح تحقيق مستقل فى العنف الذى راح ضحيته ثلاثة أشخاص بعد نشر جنود فى شوارع العاصمة.

 

وشهدت العاصمة هرارى أمس الأربعاء، اندلاع أعمال عنف بسبب الإحتجاجات على نتيجة الانتخابات الرئاسية، اسفرت عن وقوع 3 قتلى، اعقبها سيطرة جنود الجيش على الشوارع فى محاولة للسيطرة على الوضع.

 

وكان الحزب الحاكم فى زيمبابوى قد فاز أمس الأربعاء، بالأغلبية المطلقة من مقاعد الجمعية الوطنية وفقا للنتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، فى حين يستمر فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية التى جرت فى نفس اليوم على خلفية اتهامات التزوير التى أطلقتها المعارضة.

 

وتنافس فى هذه الانتخابات كل من منانجاجوا الذى وصل إلى السلطة فى شهر نوفمبر الماضى بعد استقالة الرئيس السابق روبرت موجابى تحت ضغط الشارع وحزبه، مع نيلسون تشاميسا من حركة التغيير الديمقراطى وعدد من المرشحين غير البارزين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حكومة زيمبابوى تتعهد بتنفيذ حملة أمنية لتجنب المزيد من الاضطرابات

هدوء حذر فى شوارع زيمبابوى بعد احداث عنف بسبب الانتخابات

رئيس زيمبابوى

انتخابات زيمبابوى

احداث عنف

زيمبابوى

اخبار عالمية




لا تفوتك
أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف

أصول الأوقاف كنز مصر المهدر.. البرلمان يكشف حجم الممتلكات بعد توجيهات السيسي بالاستفادة منها لصالح الشعب.. لجنة الخطة: تقدر بـ"تريليون" جنيه ويجب تقديم حصر شامل لها.."اللجنة الدينية": نعقد مائدة حوار لبحث الملف

بالأرقام.. أردوغان ينعش خزانة الصهاينة.. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل منذ 2002 إلى 2017 لـ 2.5 ضعفًا.. زيادة الصادرات لتل أبيب 3 أضعاف.. والواردات الإسرائيلية لأنقرة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق

بالأرقام.. أردوغان ينعش خزانة الصهاينة.. ارتفاع حجم التبادل التجارى بين تركيا وإسرائيل منذ 2002 إلى 2017 لـ 2.5 ضعفًا.. زيادة الصادرات لتل أبيب 3 أضعاف.. والواردات الإسرائيلية لأنقرة تشهد ارتفاعًا غير مسبوق

نيمار ينضم إلى باريس سان جيرمان فى الصين قبل كأس السوبر.. فيديو

نيمار ينضم إلى باريس سان جيرمان فى الصين قبل كأس السوبر.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة