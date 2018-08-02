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رئيس بعثة الحج الطبية: 33 عيادة لخدمة "ضيوف الرحمن" فى مكة والمدينة

الخميس، 02 أغسطس 2018 01:37 م
رئيس بعثة الحج الطبية: 33 عيادة لخدمة "ضيوف الرحمن" فى مكة والمدينة حجاج- أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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تفقد الدكتور محمد شوقى، رئيس بعثة الحج الطبية، اليوم الخميس، جاهزية العيادات المركزية للبعثة، والتى تقع فى شارع الهجرة بمكة المكرمة تمهيداً لاستقبال الحالات المرضية من الحجاج المصريين.

وأوضح "شوقى" أن العيادات المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة بدأ عملها اليوم لاستقبال الحالات المرضية من الحجاج المصريين، بعدد 5 عيادات لافتاً إلى أنه جارٍ الانتهاء من تجهيز 28 عيادة فرعية أخرى بمكة المكرمة، مضيفاً أنه تم الانتهاء من استلام جميع الأدوية التى تم شحنها من مصر وقدرها 14 طنا بتكلفة 2 مليون و 519 ألف جنيه، لافتاً إلى أنه جارٍ توزيعها على الصيدليات الموجودة بالعيادات، بالاضافة إلى أنه جارٍ الانتهاء من ترخيص جميع العيادات بإجمالى 33 عيادة والصيدليات.

وقال "شوقى" إنه قد وصل عدد أصناف الادوية هذا العام الى 107 أصناف بعد زيادة عدد الأصناف الغير موجودة في السنوات السابقة، مثل أدوية لعلاج البروستاتا وعلاج الجرب، وذلك طبقاً لتوصيات السنة الماضية.

وكشف الدكتور على محروس، رئيس شعبة مكة المكرمة عن تشغيل الغرفة المركزية الموجودة بمقر البعثة، والتى تعمل على مدار 24 ساعة، عبر نظام إلكترونى لمتابعة كافة ترددات الحجاج على العيادات المركزية والفرعية وصرف الأدوية من الصيدليات، لافتاً إلى أن تلك النظام الذكي يربط قاعدة بيانات الحجاح بقاعدة بياناتهم الطبية والتى تم رصدها قبل سفرهم الى الحج، ومعدلات صرف الأدوية، مما يؤدى إلى سرعة انجاز الكشف الطبي، ورفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للحجاج، مشيراً إلى تخصيص رقمين للطوارئ على مدار 24 ساعة (0540506122- 0542181438)  .

من جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم تشكيل فرق طبية متخصصة في أمراض الكلى والأورام والقلب والعظام والطوارئ، للمرور على الحالات المرضية من الحجاج الذين يتلقون الخدمة الصحية بالمستشفيات السعودية، وتسهيل كافة الخدمات الطبية لهم.

وأضاف أن رئيس البعثة الطبية للحج قد عقد اجتماعاً بالأطباء والإداريين صباح اليوم بمقر البعثة، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية في تجهيز العيادات الطبية والصيدليات، وحثهم على بذل قصارى جهدهم لخدمة الحجاج المصريين.

 


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